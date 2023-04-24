Как утверждает источник, "Марсель" проявляет предметный интерес к услугам 22-летнего армянина. Трансфер хочет осуществить лично главный тренер одного из лидеров Лиги 1 Игор Тудор, который видит в уроженце Ставрополя усиление центра поля. Сделка вероятна уже в ближайшее трансферное окно.
Помимо "Марселя", Сперцян находится на радарах "Милана" и "Фиорентины". Трансфер футболиста сборной Армении в Серию А может состоятся зимой. В нынешнем сезоне полузащитник "Краснодара" принял участие в 32 играх в составе "быков" в чемпионате и Кубке России, забив 13 голов и отдав 10 результативных пасов.
Источник: Sport24
Sport24: "Марсель", "Милан" и "Фиорентина" интересуются полузащитником "Краснодара" Сперцяном
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян попал в сферу интересов французского "Марселя", а также клубов итальянской Серии А "Милана" и "Фиорентины".
Фото: ФК "Краснодар"