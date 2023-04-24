- Не буду скрывать, что в перерыве поговорили. Неблагоприятная серия у нас затянулось, дома проигрывать никому не хотелось. Тем более команда напомнила, что у меня 200?я игра в "Спартаке", - приводит комментарий Джикии "Матч ТВ".
Сегодня "Спартак" сумел вырвать три очка в поединке с "Краснодаром", дважды проигрывая в счете. Победный гол на счету голландца Квинси Промеса, который проводил свою первую игру после восстановления от травмы. Также в состав столичного коллектива вернулся Георгий Джикия, который снова вывел команду с капитанской повязкой. Он провел на поле 90 минут и отметился хорошими человеческими качествами. В начале второй половины игры Джикия столкнулся с бразильским хавбеком Кади Боржесом, который ударился головой. Георгий сразу же оказал сопернику первую помощь, высунув язык.
Джикия - о победе над "Краснодаром": не буду скрывать, что в перерыве поговорили
Российский защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу победы над "Краснодаром" (4:3) в 24 туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"