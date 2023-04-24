- Что касается моих слов в адрес журналиста, после игры есть эмоции и отрицательный результат. Я не хотел слушать это после игры. Я с уважением отношусь к журналистам, которые тоже проделали путь. Остановился разговаривать с журналистами, потому что вы тоже ждёте и работаете — это ваш хлеб. Я не хотел слушать именно такие слова.
Джикия, являющийся капитаном "Спартака", грубо ответил журналисту, который спросил его о деградации красно-белых после поражения московской команды от тольяттинского "Акрона" в Пути регионов Кубка России (1:2). Защитник угрожал представителю СМИ, что больше не станет разговаривать с прессой из-за подобных вопросов. После победы же над "Краснодаром" в 24-м туре РПЛ (4:3) Джикия был гораздо более словоохотливым и вежливым с журналистами.
Источник: "Чемпионат"
Джикия - о своих грубых словах журналисту: после игры есть эмоции и отрицательный результат. Я не хотел это слушать
Капитан "Спартака" Георгий Джикия попытался оправдаться за грубые свои слова в адрес журналистов.
Фото: ФК "Спартак"