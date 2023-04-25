– "Спартак" забил силовые голы – мы привыкли говорить о красно-белых как о комбинационной команде, но тут чувствуется мощь. Ее очень не хватало в Кубке, где не было Николсона и Соболева. А сейчас, когда все вернулись, "Спартак", если не будет совершать глупых ошибок в обороне, – это страшная сила. Демонстрация этой мощи – четвертый гол, когда "Спартак" выиграл единоборства, просто затоптал соперника.
Но при этом, судя по матчам с "Динамо" и с "Краснодаром", для победы может не хватить даже трех голов. "Спартак" – не только мощная, но и веселая команда. Скучно на матчах точно не бывает, – приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Накануне "Краснодар" упустил победу в выездном матче со "Спартаком" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Примечательно, что команда Владимира Ивича дважды вела в счете по ходу игры - 2:0 и 3:2, но в итоге потерпела поражение. Этот проигрыш стал для "быков" уже третьим в нынешнем сезоне, когда они лидировали с преимуществом в два гола.
По итогам 24 туров "Спартак" единолично обосновался на третьей строчке в таблице чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля 48 очков и минимальное отставание от идущего вторым "Ростова". "Краснодар" с 38 очками остался на седьмой позиции в РПЛ. Центральным матчем следующего тура станет встреча в Москве между "Спартаком" и "Ростовом".
Лидером таблицы чемпионата России за шесть туров до финиша сезона остается "Зенит", на счету которого 58 очков. Команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя "Ростов" на 9 баллов. "Спартак", замыкающий тройку сильнейших, отстает от сине-бело-голубых на 10 очков. Борьбу за медали также продолжает ЦСКА, у которого на три балла меньше, чем у красно-белых.
Шалимов: "Спартак" – не только мощная, но и веселая команда. Для победы может не хватить даже трех голов
Экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов оценил игру "Спартака" в домашнем матче с "Краснодаром" (4:3) в рамках 24-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"