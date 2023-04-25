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Кадис
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
П1 2.47X 2.27П2 5.1
Жирона
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Реал1 тайм
П1 2.29X 3.3П2 3.35
Бетис
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Реал СосьедадНе начат
П1 2.9X 3.2П2 2.75
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Канчельскис: арбитры не берут инициативу, судят трусливо и безобразно. Почему вы такие трусы? Ваша работа – кошмар!

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о проблемах судейства в чемпионате России.
Фото: РФС
– С появлением VAR судьи стали бояться брать инициативу на себя – у них нет никакой квалификации. Заканчивают непонятно какую академию – у них нет ни опыта, ни чувства игры. Они не берут на себя инициативу, судят трусливо и безобразно. У нас молодые рефери, которые даже мяч не пинали, начинают судить и рассказывать про футбол. К сожалению, это беда: много жуликов и проходимцев лезут в футбол и начинают всех учить.

Отставка Андреева с поста генерального директора "Крыльев" – большой поступок: это дорогого стоит. Я поддерживаю Андреева: вижу, как работают судьи, какие они принимают решения. Что вы бегаете к этому телевизору? У вас дома телевизора нет? Подарите ему его – пусть дома бегает к нему и смотрит. Что вы делаете? Почему вы не берете инициативу на себя? Почему вы такие трусы? Ваша работа – это кошмар! – приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

Накануне генеральный директор "Крыльев Советов" подал в отставку с занимаемой должности в знак протеста против судейского произвола в РПЛ.

Также стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС получила жалобы от самарских "Крыльев Советов" и екатеринбургского "Урала" по итогам матчей 24-го тура. Отмечалось, что "Крылья Советов" подали жалобы в ЭСК РФС по пяти эпизодам выездного матча с "Пари НН" (1:2). В частности, речь идет о назначении 11-метрового удара в ворота гостей, двух неназначенных пенальти на 42-й и 58-й минутах встречи и еще двух ситуациях, в которых главный судья Роман Галимов из Улан-Удэ не стал наказывать футболистов "Пари НН" вторыми желтыми карточками. Моменты произошли на 70-й и 77-й минутах.

Сообщалось, что "Урал" также направил жалобы в Экспертно-судейскую комиссию по четырем эпизодам. Клуб из Екатеринбурга возмущен двумя отмененными голами своих футболистов и засчитанным взятием ворот "Урала" на 48-й минуте. Также "Урал" недоволен неназначением 11-метрового удара в ворота "Ростова" в компенсированное время.



Крылья Советов Нижний Новгород Канчельскис Галимов Кукуян
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