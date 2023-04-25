- Чакыр в "Зените"? Мы слухи не комментируем. Не тратьте мое и свое время, - приводит комментарий Медведева "РБ Спорт".
Сегодня в турецких СМИ появились сведения о том, что "Зенит" заинтересован в услугах 27-летнего турецкого стража ворота "Трабзонспора" Угурджана Чакыра. В этом сезоне турок провел за свою клуб 39 игр во всех турнирах. За этот отрезок футболист сумел 16 раз оставить свои ворота без голов, пропустив при этом 56 мячей. Его контракт с турецким коллективом рассчитан до конца июня 2027 года. В данный момент основным голкипером клуба с берегов Невы является 36-летний Михаил Кержаков. Также вратарскую бригаду составляют Даниил Одоевский и Александр Васютин.
Медведев: Чакыр в "Зените"? Мы слухи не комментируем. Не тратьте мое и свое время
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу информации об интересе петербуржского клуба к голкиперу "Трабзонспора" Угурджану Чакыру.
Фото: ФК "Зенит"