- Я не спорю, что в матче "Спартака" и "Краснодара" на Соболева было касание. Есть касание — падай. Но Александр только через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было по правой. Естественно, Соболев так хитрит, естественно, касание есть, и судья назначает пенальти. Но такое только в РПЛ, потому что судьи начали свистеть вот такую фигню. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они крайне спорные, - приводит мнение Быстрова "СЭ".
"Зенит" на своей домашней арене победил столичное "Динамо" (3:1). Дублем отметился Малком, еще один гол на свой счет записал Андрей Мостовой. Примечательно, что невский клуб забил свой первый гол с 11-метрового, который был назначен за неаккуратную игру камерунского игрока москвичей Муми Нгамале против Малкома. Поединок обслуживал арбитр из Дмитрова Виталий Мешков. "Спартак", располагающийся на 3-й строчке в таблице, также в 24 туре отпраздновал победу. Красно-белый коллектив в суперрезультативном матче обыграл "Краснодар" (4:3) Владимира Ивича. Примечательно, что к середине вторых 45 минут "Спартак" уступал 0:2, но на 63-й минуте форвард столичного клуба Александр Соболев заработал пенальти, который сам же и реализовал. На игре работал Владислав Безбородов, представляющий Санкт-Петербург.
Быстров: ни на Соболеве, ни на Малкоме арбитры не должны ставить пенальти
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился своей точкой зрения на назначенные пенальти в матчах с участием москвичей и петербуржцев.
Фото: "Чемпионат"