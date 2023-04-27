- Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с "Ростовом". Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй, - передает слова Зеленова "СЭ".
29 апреля в 19:30 по московскому времени начнется матч 25 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов", который может стать ключевым для распределения мест в борьбе за медали чемпионата России. По итогам 24 туров желто-синие с 49 очками находятся на втором месте, уступая 9 очков лидирующему "Зениту", красно-белые идут третьими, отставая от команды Валерия Карпина 1 очко и на 3 очка опережая ЦСКА.
Зеленов: все игроки "Спартака", кроме Хлусевича, готовятся к матчу с "Ростовом"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии игроков красно-белых перед матчем 25 тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: РПЛ