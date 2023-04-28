- Я этот вариант проведения сезона впервые встретил в Беларуси. Россия - северный край, играть при системе "весна-осень" намного лучше. Как минимум будут лучше поля. Все говорят о нашем газоне в Оренбурге, но посмотрите на поля в декабре - в Москве -5, в Оренбурге -15, в Екатеринбурге -20, в Краснодаре и Сочи частые дожди. У вас только один суперстадион - у "Зенита", другие не могут себе позволить такую арену. Даже в Ростове на юге проблемы с полями. Но это ваша страна, это вы должны принимать решения, а я должен работать здесь. Если бы меня кто-то спросил, то я бы сказал, что я за переход на систему "весна-осень", - передает слова Лички "РБ Спорт".
С лета 2012 года Российская премьер-лига проводит розыгрыши национального чемпионата России по календарной системе "осень-весна", при которой сезон стартует во второй половине лета и завершается в мае-начале июня следующего года. В результате введения этой системы каждый чемпионат России разбивается на две отдельные части - весеннюю и осеннюю, пауза между которыми оставляет от двух до двух с половиной месяцев.
Это приводит к тому, что последние осенние и первые весенние матчи фактически проводятся в зимнюю погоду, в то время как в России есть только один крытый стадион высокого уровня - петербургская "Газпром Арена", на которой выступает "Зенит". При этом команды зачастую сильно меняются в зимнюю паузу и проводят осеннюю и весеннюю часть одного и того же чемпионата кардинально разными составами - эта проблема особенно ярко проявляется во Второй лиге, где команды могут поменяться за зиму практически полностью.
Личка: Россия - северный край, играть при системе "весна-осень" намного лучше. Суперстадион только у "Зенита"
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка высказался о желательности перехода РПЛ на календарную систему "весна-осень".
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