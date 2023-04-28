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Агент Гаргаев: на месте "Зенита" вернул бы Азмуна. Думаю, он им не помешал бы

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Футбольный агент Анзор Гаргаев рассказал о трансферных предложениях по иранскому нападающему "Байера" Сердару Азмуну.
Фото: ФК "Зенит"
- Есть масса предложений по нему. Я слышал, что из России интересуются наши гранды, в Турции тоже. Возвращение Азмуна в Россию? Я бы исключать не стал. Вообще, я бы тоже постарался. Я бы на месте "Зенита" вернул Азмуна. Парень уже адаптированный с точки зрения игры и того, что коллектив ему близок. Может быть, для него это станет вызовом - еще раз вернуться и доказать. Чисто в футбольном аспекте, думаю, он "Зениту" не помешал бы, - передает слова Гаргаева Metaratings.ru.

28-летний иранский центрфорвард Сердар Азмун в январе 2022 года перешел из петербургского "Зенита" в леверкузенский "Байер", сумма трансферной компенсации составила 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард принял участие в 26 матчах "аспириновых" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 результативных паса.

До перехода в "Байер" на взрослом уровне Азмун выступал исключительно в Российской премьер-лиге, где он был игроком казанского "Рубина", "Ростова" и петербургского "Зенита", в составе которого провел три года.


Зенит Азмун Российские трансферы
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