- Мне "Ростов" нравится в этом году, с молодыми мальчишками и русскими игроками команда здорово выглядит. И если "Спартак" будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты - ростовчане. Да и вообще "Ростов" явный фаворит, учитывая то, как "Спартак" играет. Чудом обыграли "Краснодар", потому что "Краснодар" сам бросил играть… ...Плюс "Ростов" физически выглядит на порядок сильнее, чем "Спартак". Если мы посмотрим, как Игнатов или Дуарте ходят назад пешком, то "Ростов" в этом плане выглядит гораздо симпатичнее, - передает слова Радимова "РБ Спорт".
29 апреля в рамках 25 тура российской премьер-лиги в Москве состоится встреча столичного "Спартака" и "Ростова" под руководством главного тренера Валерия Карпина, которые претендуют на медали текущего розыгрыша чемпионата России. По итогам 24 туров красно-белые и желто-синие находятся на третьей и второй позиции в турнирной таблице национального первенства соответственно, в активе "Спартака" 48 очков, у "Ростова" на 1 очко больше.
В прошедшем туре "Спартак" одержал домашнюю волевую победу над "Краснодаром" (4:3), уступая по ходу игры 0:2 и 2:3, "Ростов" на выезде переиграл "Урал" (3:1).
Радимов: "Ростов" явный фаворит, учитывая то, как "Спартак" играет. Физически выглядит на порядок сильнее
Советник генерального директора "Зенита" по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 25 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"