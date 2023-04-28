– Исход матча "Спартак" – "Ростов" окажет серьезное влияние на распределение команд в тройке. От игры не жду ничего хорошего. Мне просто интересно: будут "Ростов" убивать культурно или совершенно беспредельно. На мой взгляд, "Краснодар" в предыдущем туре "прибили". Болельщики "Спартака" в это верить не хотят, но каждый верит в свое счастливое. Перед тем как назначали арбитров на матчи, я сказал, что назначат либо Кукуяна, либо Левникова – они способны "прибить".
Не жду никакого позитива от этого матча. "Ростов" будут притормаживать в середине. Будет тактика мелкого фола, срывы атаки. В одну сторону Левников будет видеть малейшие прикосновения, а в другую нет. У меня иллюзий по его судейству нет вообще никаких. Скорее всего, этот матч будут вытягивать так, чтобы он закончился в пользу "Спартака", – приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Заключительный матч субботнего игрового дня РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом" намечен на 19:30 по мск. Игра в рамках 25-го тура состоится на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Ассистировать на VAR ему будет Виталий Мешков из Димитрова, которого красно-белые хорошо помнят по матчу 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2). Тогда подмосковный рефери поспешил со свистком, что привело к отмене гола нападающего "Спартака" Александра Соболева и, вероятно, стоило команде Гильермо Абаскаля потери двух очков.
"Спартак" продолжает борьбу с "Ростовом" за серебряные медали чемпионата России. Дончане опережают красно-белых на одно очко. В случае победы "народная команда" поднимется на вторую строчку в таблице РПЛ.
В предыдущем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле вырвали три очка у "Краснодара" (4:3), дважды уступая по ходу встречи: сначала 0:2, позднее 2:3. "Ростов" увез победу из Екатеринбурга со счетом 3:1.
Червиченко: просто интересно, будут "Ростов" в матче со "Спартаком" убивать культурно или совершенно беспредельно
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от судейства Кирилла Левникова в центральном матче 25-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Ростовом".
Фото: РФС