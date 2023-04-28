"Работа по усилению команды ведется полным ходом. Думаю, сделаем пару-тройку хороших приобретений. Какой приоритет? Латинская Америка. Ребята дают результат, не хотим менять стратегию", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Напомним, сейчас цвета "Оренбурга" защищают шесть представителей Латинской Америки. Защитник Матиас Перес, полузащитники Габриэль Флорентин и Лукас Вера, нападающий Брайан Мансилья представляют Агрентину. Также за оренбуржцев играет парагвайский форвард Диего Акоста и хавбек из Коста-Рики Джимми Марин.
"Оренбург" после 24 туров расположился на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марцела Лички 36 набранных очков.
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: приоритет на трансферном рынке - Латинская Америка. Не хотим менять стратегию
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился информацией о планах клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Оренбург"