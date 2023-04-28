По информации источника, правый вингер "Ахмата" Иван Олейников начал курс реабилитации после повреждения голеностопного сустава, полученного в матче 21-го тура РПЛ против "Спартака" (0:0).
Сообщается, что Олейников прибудет в расположение клуба после встречи со столичным "Динамо" в рамках 27-го тура чемпионата страны. Есть шанс, что игрок сможет помочь команде в последних поединках этого сезона.
В активе 24-летнего россиянина 28 матчей в нынешнем сезоне за грозненцев, в которых он записал на свой счет 4+5 во всех турнирах по системе гол плюс пас.
Источник: Metaratings
Нападающий "Ахмата" Олейников может сыграть в последних матчах сезона
Вингер "Ахмата" Иван Олейников может принять участие в заключительных матчах этого сезона.
Фото: ФК "Ахмат"