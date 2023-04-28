Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
0 - 2 0 2
ФакелЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
П1 9X 1.23П2 7.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад2 тайм
П1 13.6X 4.5П2 1.35

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 0 1 0
УдинезеЗавершен
Специя
0 - 1 0 1
Монца2 тайм
П1 13.1X 4.3П2 1.36

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 1 1 1
Боруссия Д2 тайм
П1 8.3X 2.07П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
1 - 2 1 2
Лион2 тайм
П1 7.6X 4.05П2 1.51
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Татьяна Тарасова: наш футбол невозможно смотреть без пива. Без него болельщиков уже не заманишь на стадионы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член Зала славы мирового фигурного катания Татьяна Тарасова поделилась мыслями о Fan ID и пенном напитке на российских стадионах.
Фото: РИА Новости
"Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 граммов наливать при входе. Если наш футбол невозможно смотреть без пива, потому что его действительно невозможно смотреть, то пусть будет пиво. Считаю ли я, что без пива болельщиков уже не заманишь на стадионы сейчас? Да, да", - цитирует Тарасову "ВсеПроСпорт.ру".

Введенная система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID, в нынешнем сезоне РПЛ привела к бойкоту матчей чемпионата России со стороны фанатских объединений и, как следствие, резкому снижению общей посещаемости. Также в последнее время активно обсуждается возвращение пива на российские стадионы. Часть футбольных и государственных лиц, в том числе президент российской Премьер-лиги Александр Алаев, высказались за разрешение продаж пенного напитка на играх первенства страны.


РПЛ Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Колыванов: это уму непостижимо - "Динамо" в юбилей проигрывает "Факелу"! Нонсенс эксклюзив
Генеральный директор "Динамо" Пивоваров: медали становятся труднодостижимой целью
Воронежский "Факел" прервал серию из 25 матчей без побед в РПЛ на выезде
Татьяна Тарасова: наш футбол невозможно смотреть без пива. Без него болельщиков уже не заманишь на стадионы 2
"Динамо" проиграло дома "Факелу" в день празднования 100-летия клуба 27
Нападающий "Ахмата" Олейников может сыграть в последних матчах сезона
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: приоритет на трансферном рынке - Латинская Америка. Не хотим менять стратегию
Защитник "Зенита" Ренан включен в состав молодежной сборной Бразилии для участия в чемпионате мира
"Рубин" сыграет против "СКА-Хабаровск" в форме, в которой команда впервые выходила в РПЛ 1
Боснийский защитник "Ахмата" Шатара будет прооперирован в начале мая после повреждения крестообразных связок
Пятибратов: хотим обыграть "Динамо", показав яркий футбол 1
Йоканович: "Факел" - серьезная, "кусачая" команда
Главный тренер "Монако" Клеман: увидим в ближайшие два дня, сможет ли Головин сыграть в воскресенье с "Монпелье"
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball по итогам 24 тура РПЛ 2
Мостовой – о матче "Спартак" – "Ростов": каждую минуту судья может что-то придумать, и все поменяется 1 эксклюзив