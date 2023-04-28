"Чтобы люди получили паспорта болельщиков, скоро будут уже 100 граммов наливать при входе. Если наш футбол невозможно смотреть без пива, потому что его действительно невозможно смотреть, то пусть будет пиво. Считаю ли я, что без пива болельщиков уже не заманишь на стадионы сейчас? Да, да", - цитирует Тарасову "ВсеПроСпорт.ру".
Введенная система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID, в нынешнем сезоне РПЛ привела к бойкоту матчей чемпионата России со стороны фанатских объединений и, как следствие, резкому снижению общей посещаемости. Также в последнее время активно обсуждается возвращение пива на российские стадионы. Часть футбольных и государственных лиц, в том числе президент российской Премьер-лиги Александр Алаев, высказались за разрешение продаж пенного напитка на играх первенства страны.
Татьяна Тарасова: наш футбол невозможно смотреть без пива. Без него болельщиков уже не заманишь на стадионы
Член Зала славы мирового фигурного катания Татьяна Тарасова поделилась мыслями о Fan ID и пенном напитке на российских стадионах.
Фото: РИА Новости