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Йоканович - о потасовке Шунина и Скопинцева: им было сложно принять такое болезненное поражение

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Главный тренер "Динамо" прокомментировал конфликт между игроками "бело-голубых" голкипером Антоном Шуниным и защитником Дмитрием Скопинцевым во время матча с "Факелом" в 25 туре РПЛ (0:2).
Фото: Sport24
- Мы обсудили это в раздевалке. Конечно, в таком матче игроки нервничали, и им было сложно принять такое болезненное поражение. Не только Шунин или Скопинцев проиграли в этом матче, проиграла вся команда. После встречи эмоции схлынули, и ребята успокоились. Надеюсь, такие эпизоды больше не повторятся на поле. Мы должны продолжать трудиться, обращать внимание на командную работу и действовать с холодной головой.

Напомним, "Динамо" дома уступило воронежскому "Факелу" в день празднования столетия московского клуба со счетом 0:2. В концовке встречи, на 83-й минуте встречи "Динамо" - "Факел" в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги случилась потасовка между игроками столичной команды голкипером Антоном Шуниным и защитником Дмитрием Скопинцевым. Одноклубники стали выяснять отношения друг с другом прямо в собственной штрафной. После подачи углового "Факелом", вратарь высказал недовольство своему защитнику, после чего, отталкивая его, попал рукой в лицо Скопинцеву.

Источник: Sport24


Йоканович Динамо Факел Шунин Скопинцев
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