- Стычка Шунина и Скопинцева — это эмоции. Все переживали, не хотели проигрывать. Мы серьёзно готовились к этому матчу. Все были настроены. Может быть, перегорели. Вообще не показатель атмосферы в команде. Было бы хуже, если бы все молча играли.
Именно Фомин стал тем, кто урегулировал конфликт Шунина и Скопинцева. Капитан "Динамо" успокоил партнеров, которые повздорили в своей же штрафной площади. После матча с "Факелом" пресс-служба бело-голубых опубликовала фотографию, на которой Шунин и Скопинцев обнимаются. Подпись к фото гласит: "Мы команда. Трудности преодолеем". Таким образом, "Динамо" дает понять, что конфликт между футболистами команды был исчерпан.
Источник: "Чемпионат"
Фомин - о конфликте Шунина и Скопинцева: это эмоции. Было бы хуже, если бы все молча играли
Капитан "Динамо" Даниил Фомин прокомментировал стычку между голкипером Антоном Шуниным и защитником Дмитрием Скопинцевым во время игры с "Факелом" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"