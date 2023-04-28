Форвард "Факела" Гонгадзе: жду ли от Карпина вызова в сборную России? В нашей стране много хороших нападающих

Нападающий "Факела" Георгий Гонгадзе заявил, что пока не ждет вызова в сборную России от главного тренера Валерия Карпина.

Фото: Sport24





Также нападающий "Факела" отметил, что у него нет грузинского гражданства, а из федерации футбола Грузии к нему не обращались. Всего Гонгадзе сыграл за воронежцев 29 матчей, отметившись в них девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. 27-летний форвард ни разу в своей карьере не вызывался в национальную команду. Его контракт с "Факелом" рассчитан до июня 2025 года.



Источник: - Жду ли от Карпина вызова в сборную? Мне еще нужно много работать, чтобы получить вызов в сборную России. В нашей стране много хороших нападающих, с которыми приходится конкурировать и доказывать свою состоятельность.Также нападающий "Факела" отметил, что у него нет грузинского гражданства, а из федерации футбола Грузии к нему не обращались. Всего Гонгадзе сыграл за воронежцев 29 матчей, отметившись в них девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. 27-летний форвард ни разу в своей карьере не вызывался в национальную команду. Его контракт с "Факелом" рассчитан до июня 2025 года.Источник: Sport24