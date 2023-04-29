- Конечно, слежу за "Спартаком". Смотрю каждый матч. Вылет из Кубка? Были кадровые потери. Плюс играли на искусственном поле в гостях. Понятно, что это отговорки в пользу бедных, но все равно влияет. "Спартак" играет хорошо. У любой команды бывает спад, никто не выигрывает всегда. Да, получилось так, что именно сейчас у "Спартака" спад. Но не скажу, что по игре они кому-то проигрывают. У "Спартака" есть рисунок, это нравится. Все знают свою роль на поле, - передает слова Свинова Sport24.
В 8 последних матчах во всех турнирах московский "Спартак" одержал 2 победы, трижды сыграв при этом вничью и потерпев 3 поражения. 19 апреля красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка России, уступив на выезде представляющему Первую лигу тольяттинскому "Акрону" (1:2) в рамках второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).
При этом в Российской премьер-лиге "Спартак" сохраняет 4-матчевую беспроигрышную серию, которая состоит из 2 побед и 2 ничьих. 29 апреля в матче 25 тура чемпионата России красно-белые встретятся на своем поле с прямым конкурентом в борьбе за призовые места "Ростовом".
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Свинов: не скажу, что по игре "Спартак" кому-то проигрывает. У всех команд бывает спад
Голкипер "Факела" Илья Свинов, трансферные права на которого принадлежат "Спартаку", высказал мнение об игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"