- Так складывается ситуация, что в "Динамо" из года в год происходит то, что мы видим: начинают восхвалять, а потом оказываются там, где сейчас находятся. Непозволительно в юбилейный матч проиграть. Это даже необъяснимо. Нельзя винить иностранца, что он не знает историю клуба. Зачем им вообще знать? Они понимают, что отработают года два и уедут. Нужно давать шанс своим специалистам. Тот же Колыванов подходит по всем требованиям. Был выдающимся футболистом в "Динамо", десять лет играл в Италии. Сейчас уже много лет работает тренером. Выводил команды в Премьер-лигу. Но удивительно то, что его никто не рассматривает, - передает слова Мостового Sport24.
28 апреля московское "Динамо" под руководством сербского главного тренера Славиши Йокановича в рамках 25 тура Российской премьер-лиги уступило на своем поле воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. К этому матчу руководство бело-голубых приурочило празднование столетия с даты образования клуба.
Мостовой: иностранец в "Динамо" отработает года два и уедет. Удивительно, что никто не рассматривает Колыванова
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой предложил на должность главного тренера "Динамо" Игоря Колыванова.
Фото: ФК "Динамо"