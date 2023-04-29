- Отказ сборной от участия в турнире CAFA? Двоякие чувства. Мне кажется, лучше отдохнуть в этой ситуации, потому что играть в жару не каждый захочет, и не дай Бог получишь травму. Это большой риск. Наверное, лучше отдохнуть, а уже на следующем сборе проводить игры.
Напомним, РФС принял решение отказаться от участия российской национальной команды в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в столицах Узбекистана и Киргизии. Помимо стран хозяек, кубок CAFA между собой разыграют участники Футбольной ассоциации Центральной Азии - национальные команды Афганистана, Таджикистана, Ирана и Туркменистана.
Источник: Sport24
Ахметов - об отказе сборной России от участия в азиатском Кубке CAFA: лучше отдохнуть, играть в жару не каждый захочет
Хавбек сборной России и "Краснодара" Ильзат Ахметов поделился мыслями по поводу решения российского футбольного союза не принимать участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
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