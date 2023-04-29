"Согласен, что матч с "Динамо" - один из лучших для меня в сезоне, однозначно. Топ-1? По горячим следам тяжело судить, но, думаю, да", приводит слова Свинова Sport24.
Напомним, "Факел" сенсационно увез три очка из Москвы по итогу встречи 25-го тура РПЛ против "Динамо" (0:2).
Илья Свинов перебрался в воронежский "Факел" летом прошлого года из московского "Спартака" на правах аренды до окончания текущего сезона. 22-летний российский голкипер провел за воронежскую команду 20 матчей, в которых пропустил 33 мяча. В активе вратаря пять "сухих" матчей.
Свинов - об игре против "Динамо": это один из лучших для меня матчей в сезоне
Вратарь "Факела" назвал матч 25-го тура РПЛ против "Динамо" (2:0) лучшим для него в этом сезоне.
Фото: ФК "Факел"