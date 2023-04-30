- Если в первом тайме "Краснодар" нас переигрывал и владел инициативой, то во втором уже мы лучше играли. Не получилось забить второй мяч. Спад "Урала"? Я бы не сказал, что у нас какой-то спад. Хорошие игры были. В целом, мы играли со всеми на равных, но были какие-то ошибки. В таком режиме раньше "Урал" никогда не играл, чтобы через два дня на третий играть. Мы были немного не готовы к такому.
Вчера, 29 апреля, в матче 25-го тура российской Премьер-лиги "Урал" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). Команда на данный момент занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Также уральцы продолжают свое выступление в текущем розыгрыше Кубка страны. Напомним, в первом матче финала Пути РПЛ "Урал" в Москве сыграл с ЦСКА 1:1. Ответный поединок состоится 3-го мая в Екатеринбурге. Коллектив Виктора Гончаренко не может выиграть в РПЛ на протяжении 6 матчей. За этот период у команды 5 поражений и 1 ничейный результат.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Урала" Иванов: мы раньше никогда не играли через 2 дня на третий. Были немного не готовы к такому
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мыслями после ничейного исхода с "Краснодаром" в матче 25-го тура первенства России (1:1).
Фото: ФК "Урал"