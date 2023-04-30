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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.66X 3.95П2 5.1
Сочи
16:30
ТорпедоНе начат
П1 1.48X 4.5П2 6.7
Локомотив
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.48X 5П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
16:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.52X 3.4П2 3
Фулхэм
16:00
Манчестер СитиНе начат
П1 13X 6.75П2 1.23
Ньюкасл
16:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.26X 6.1П2 12.5
Манчестер Юнайтед
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.75X 4.15П2 4.7
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.59X 4.8П2 5.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
15:00
ВаленсияНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.52
Вильярреал
17:15
СельтаНе начат
П1 1.73X 4.05П2 4.85
Эспаньол
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.47X 3П2 3.45
Вальядолид
22:00
АтлетикоНе начат
П1 5.8X 4.25П2 1.61

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
13:30
ЛациоНе начат
П1 1.82X 3.7П2 4.8
Кремонезе
16:00
ВеронаНе начат
П1 3.05X 3.2П2 2.62
Сассуоло
16:00
ЭмполиНе начат
П1 2.02X 3.6П2 3.95
Фиорентина
19:00
СампдорияНе начат
П1 1.36X 5.7П2 8.7
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.75X 3.1П2 2.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
16:30
ГертаНе начат
П1 1.1X 12П2 24
Вольфсбург
18:30
МайнцНе начат
П1 2.32X 3.55П2 3.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
14:00
МонпельеНе начат
П1 1.52X 4.9П2 6.11
Труа
16:00
НиццаНе начат
П1 5X 4.05П2 1.73
Ренн
16:00
АнжеНе начат
П1 1.31X 5.85П2 11
Клермон
16:00
РеймсНе начат
П1 3.16X 3.55П2 2.34
ПСЖ
18:05
ЛорьянНе начат
П1 1.18X 9П2 15
Марсель
21:45
ОсерНе начат
П1 1.3X 6П2 11
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Президент "Урала" Иванов: мы раньше никогда не играли через 2 дня на третий. Были немного не готовы к такому

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Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мыслями после ничейного исхода с "Краснодаром" в матче 25-го тура первенства России (1:1).
Фото: ФК "Урал"
- Если в первом тайме "Краснодар" нас переигрывал и владел инициативой, то во втором уже мы лучше играли. Не получилось забить второй мяч. Спад "Урала"? Я бы не сказал, что у нас какой-то спад. Хорошие игры были. В целом, мы играли со всеми на равных, но были какие-то ошибки. В таком режиме раньше "Урал" никогда не играл, чтобы через два дня на третий играть. Мы были немного не готовы к такому.

Вчера, 29 апреля, в матче 25-го тура российской Премьер-лиги "Урал" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). Команда на данный момент занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Также уральцы продолжают свое выступление в текущем розыгрыше Кубка страны. Напомним, в первом матче финала Пути РПЛ "Урал" в Москве сыграл с ЦСКА 1:1. Ответный поединок состоится 3-го мая в Екатеринбурге. Коллектив Виктора Гончаренко не может выиграть в РПЛ на протяжении 6 матчей. За этот период у команды 5 поражений и 1 ничейный результат.

Источник: "РБ Спорт"


Иванов Г Урал Краснодар
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