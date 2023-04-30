- Чемпионство в матче со Спартаком? Нашим болельщикам хотелось бы, думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто! – приводит слова Чистякова "Матч ТВ".
Вчера "Зенит" разгромно обыграл в гостях "Крылья Советов", отправив в их ворота пять мячей. Точными ударами отметились Малком (покер) и Клаудиньо. Также вчера свой поединок проводил "Спартак". Дружина Гильермо Абаскаля встречалась со своим прямым конкурентом за серебряные медали "Ростовом" Валерия Карпина. По итогам 90 минут на табло "Открытие арены" горели 1:1. Теперь очковое преимущество "Зенита" перед "Ростовом" составляет 11 очков. Уже в следующие выходные петербуржский клуб может оформить 5-й чемпионский титул. Для этого "Зениту" нужно на своем домашнем поле обыграть "Спартак". При этом "Ростов" должен потерять очки с "Факелом" из Воронежа.
Чистяков: чемпионство в матче со "Спартаком"? Нашим болельщикам хотелось бы, думаю, и нам, конечно, тоже
Российский защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался по поводу возможного чемпионского матча со "Спартаком" в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"