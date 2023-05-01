– Жалко, что так отпустили "Зенит". Но надеюсь, мой горячо любимый "Спартак" сможет немного продержать интригу. За второе место идет упорная борьба, еще достаточно туров для развязки. Думаю, все три команды в лице ЦСКА, "Ростова" и "Спартака" имеют равные шансы на второе место. Такая борьба придает чемпионату яркости. Фаворита нет, этот сезон могу назвать интригующим, – приводит слова Романцева Sport24.
Недавно в интервью Олег Романцев признался, что ему надоел футбол. По этой причине 69-летний специалист не следит пристально за чемпионатом России. Олег Иванович отдал десятилетия "Спартаку", который много раз приводил в качестве главного тренера к золотым медалям национального первенства, а также победам в Кубке страны.
В настоящее время "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона красно-белые замыкают тройку сильнейших команд чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Ростов", в свою очередь, на одно очко опережает "Спартак". "Зенит" оторвался от второго места на одиннадцать очков.
Романцев: у ЦСКА, "Ростова" и "Спартака" равные шансы на второе место. Фаворита нет, сезон могу назвать интригующим
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев оценил шансы команд в борьбе за медали чемпионата России на финише сезона.
Фото: ФК "Спартак"