– У нас растет хороший тренер Семак. Советская и российская школа тренеров должна зарекомендовать себя на международной арене. Нужно добиваться результатов. Сегодня могу сказать только о Семаке, который показывает высокий уровень, – цитирует Газзаева "Чемпионат".
По окончании карьеры футболиста Сергей Семак начинал свой тренерский путь в "Зените" в качестве ассистента у Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша. Затем 47-летний специалист отправился в самостоятельное плавание в "Уфу", на благо которой трудился на протяжении двух сезонов. Летом 2018-го Семак принял "Зенит" в качестве главного тренера и с тех пор не упустил ни одного чемпионского титула в РПЛ. В его коллекции наград 4 золотых медали чемпионов России, Кубок и три Суперкубка страны.
Газзаев: в современной российской школе тренеров могу сказать только о Семаке, который показывает высокий уровень
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера санкт-петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"