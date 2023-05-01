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Газзаев: в современной российской школе тренеров могу сказать только о Семаке, который показывает высокий уровень

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Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера санкт-петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"
– У нас растет хороший тренер Семак. Советская и российская школа тренеров должна зарекомендовать себя на международной арене. Нужно добиваться результатов. Сегодня могу сказать только о Семаке, который показывает высокий уровень, – цитирует Газзаева "Чемпионат".

По окончании карьеры футболиста Сергей Семак начинал свой тренерский путь в "Зените" в качестве ассистента у Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша. Затем 47-летний специалист отправился в самостоятельное плавание в "Уфу", на благо которой трудился на протяжении двух сезонов. Летом 2018-го Семак принял "Зенит" в качестве главного тренера и с тех пор не упустил ни одного чемпионского титула в РПЛ. В его коллекции наград 4 золотых медали чемпионов России, Кубок и три Суперкубка страны.


Газзаев Зенит Семак
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