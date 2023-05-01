Спортдиректор "Фатих Карагюмрюк": мы заинтересованы в Кузяеве. Будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым

Спортивный директор "Фатих Карагюмрюк" Мурад Акын отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в Далере Кузяеве.

Фото: Global Look Press





Сегодня СМИ сообщили о том, что "Фатих Карагюмрюк" из Турции и французский "Марсель" поборются за российского хавбека "Зенита" Далера Кузяева. Примечательно, что цвета турецкого коллектива уже защищает другой экс-зенитовец Магомед Оздоев, играющий на позиции опорного полузащитника. Хавбек успешно интегрировался в состав дружины Андреа Пирло и стал одним из лидеров полузащиты команды. Преимуществом "Марселя" является тот факт, что в руководстве французского клуба находится бывший спортдиректор петербуржского коллектива Хавьер Рибалта. Испанец очень хорошо знает качества Далера Кузяева.



В этом сезоне выпускник академии "Зенита" сыграл в 30 играх в футболке своего родного клуба. В них игроку удалось забить 5 голов. Также к этим мячам Кузяев приплюсовал еще 7 голевых пасов. Контракт Далера и действующим чемпионом рассчитан до лета 2023 года. Ранее неоднократно сообщалось, что хавбек намерен попробовать свои силы в европейских лигах. - Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если " Зенит " захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом, - приводит комментарий Акына "СЭ" Сегодня СМИ сообщили о том, что "Фатих Карагюмрюк" из Турции и французский "Марсель" поборются за российского хавбека "Зенита" Далера Кузяева. Примечательно, что цвета турецкого коллектива уже защищает другой экс-зенитовец Магомед Оздоев, играющий на позиции опорного полузащитника. Хавбек успешно интегрировался в состав дружины Андреа Пирло и стал одним из лидеров полузащиты команды. Преимуществом "Марселя" является тот факт, что в руководстве французского клуба находится бывший спортдиректор петербуржского коллектива Хавьер Рибалта. Испанец очень хорошо знает качества Далера Кузяева.В этом сезоне выпускник академии "Зенита" сыграл в 30 играх в футболке своего родного клуба. В них игроку удалось забить 5 голов. Также к этим мячам Кузяев приплюсовал еще 7 голевых пасов. Контракт Далера и действующим чемпионом рассчитан до лета 2023 года. Ранее неоднократно сообщалось, что хавбек намерен попробовать свои силы в европейских лигах.