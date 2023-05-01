"Жирона" открыла счет на 23-й минуте. Отличился испанский защитник Хуанпе. В ассистентах выступил испанский форвард Родриго Рикельме. Во вторые 45 минут поединка "Жироне" удалось удвоить свое преимущество. Свою фамилию в протокол записал аргентинский центрфорвард Валентин Кастельанос, который ранее отметился покером в ворота "Реала" (4:2). Голевым пасом отметился украинский хавбек Виктор Цыганков. "Севилье" не удалось оказать какое-либо серьезное давление на ворота гостей. "Жирона" набрала 3 очка.
Эта победа позволила "Жироне" набрать 44 очка и сравняться с идущей на 8-й позиции "Осасуной". "Севилья" с 41 баллом осталась на 12 месте.
Чемпионат Испании
32 тур
Севилья – Жирона 0:2 (0:1)
Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос
"Севилья" дома пропустила два безответных мяча от "Жироны"
Встреча 32-го тура Ла Лиги между "Севильей" и "Жироной" закончилась победой гостей (2:0).
Фото: AFP