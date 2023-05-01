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"Севилья" дома пропустила два безответных мяча от "Жироны"

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Встреча 32-го тура Ла Лиги между "Севильей" и "Жироной" закончилась победой гостей (2:0).
Фото: AFP
"Жирона" открыла счет на 23-й минуте. Отличился испанский защитник Хуанпе. В ассистентах выступил испанский форвард Родриго Рикельме. Во вторые 45 минут поединка "Жироне" удалось удвоить свое преимущество. Свою фамилию в протокол записал аргентинский центрфорвард Валентин Кастельанос, который ранее отметился покером в ворота "Реала" (4:2). Голевым пасом отметился украинский хавбек Виктор Цыганков. "Севилье" не удалось оказать какое-либо серьезное давление на ворота гостей. "Жирона" набрала 3 очка.

Эта победа позволила "Жироне" набрать 44 очка и сравняться с идущей на 8-й позиции "Осасуной". "Севилья" с 41 баллом осталась на 12 месте.

Чемпионат Испании

32 тур

Севилья – Жирона 0:2 (0:1)

Голы: Хуанпе, 23, Кастельянос


Севилья Жирона Цыганков
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