- Мне кажется, Комличенко намного профессиональнее это делает (подставляется) и действительно зарабатывает пенальти. У него есть этот талант успеть сыграть первым в мяч, а дальше его либо бьют, либо держат. Когда держат, он всегда падает, а зачем стоять в штрафной площади? Комличенко намного интереснее в этом компоненте.
Болельщики разных команд обвиняли Соболева в симуляциях и "нырках". После этого нападающий "Спартака" однажды выложил фото в кепке с дельфином, а после недавней игры в РПЛ опубликовал пост с подписью: "Я - аквамен, король морей". Комличенко - рекордсмен по количеству заработанных пенальти в РПЛ. За текущий сезон в чемпионате России нападающий заработал уже восемь 11-метровых ударов. Зарема Салихова, супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна, посоветовала Соболеву передать титул дельфина Комличенко.
Источник: "Матч ТВ"
Лапочкин: Комличенко подставляется намного профессиональнее Соболева, он действительно зарабатывает пенальти
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин сравнил умения форвардов "Спартака" и "Ростова" Александра Соболева и Николая Комличенко зарабатывать пенальти.
Фото: ФК "Ростов"