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Metaratings: "Спартаку" предлагали сменить главного тренера Абаскаля на Николича

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По информации СМИ, руководству московского "Спартака" предлагалась на пост главного тренера кандидатура экс-наставника "Локомотива" Марко Николича.
Фото: ФК "Локомотив"
Посредники предлагали руководству столичного "Спартака" кандидатуру 43-летнего сербского специалиста Марко Николича на должность главного тренера команды, сообщают СМИ. По данным источника, красно-белые отказались от такой возможности, выразив полное доверие текущему наставнику - 34-летнему испанцу Гильермо Абаскалю, с которым зимой 2023 года был продлен контракт.

Марко Николич в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года возглавлял московский "Локомотив". Под его руководством красно-зеленые стали обладателями Кубка России, а также выиграли серебряные и бронзовые медали чемпионата России. В 62 матчах с Николичем "железнодорожники" 29 раз выиграли, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

Источник: Metaratings.ru


Спартак Николич Абаскаль Российские трансферы
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