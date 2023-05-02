- КДК рассмотрит удаление Карпина, он приглашен на заседание. Запросили материалы основного вещателя с целью выявить возможные нарушения дисциплинарного характера. Также по этому матчу будем обсуждать неподобающее поведение команды гостей, чьи игроки получили 5 желтых карточек, плюс тренер был удален. Кроме того, рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля и его помощников во время празднования гола, а также опоздание с выходом на поле обеих команд, - передает слова Григорьянца РИА Новости.
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов" завершился вничью со счетом 1:1. Гости открыли счет на 80 минуте ударом из-за пределов штрафной опорного полузащитника Александра Селявы, красно-белые отыгрались на последних секундах добавленного времени голом головой нападающего Александра Соболева после подачи углового.
В момент празднования забитого гола тренерский штаб "Спартака", включая 34-летнего главного тренера Гильермо Абаскаля, выскочил на футбольное поле, покинув техническую зону. После финального свистка наставник желто-синих Валерий Карпин обратился с претензиями по поводу судейских решений на последних минутах к главному рефери Кириллу Левникову и получил красную карточку.
КДК РФС рассмотрит удаление Карпина и выход из технической зоны Абаскаля в матче "Спартак" - "Ростов"
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о планах КДК рассмотреть матч 25 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов" (1:1).
Фото: МатчТВ