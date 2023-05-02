- Малком может перейти в "Арсенал"? Это ложь, - передает слова Гарсии "Чемпионат".
Ранее журналист Педру Алмейда сообщил в социальных сетях, что 26-летний бразильский атакующий полузащитник "Зенита" с российским паспортом Малком является трансферной целью на следующий сезон для лондонского "Арсенала". В текущем сезоне на счету Малкома 25 забитых голов и 9 результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Журналист Алмейда: "Арсенал" рассматривает Малкома как трансферную цель на следующий сезон
Агент Малкома опроверг информацию о возможном трансфере игрока из "Зенита" в лондонский "Арсенал"
Агент атакующего хавбека "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия отреагировал на информацию о том, что его подопечный является целью лондонского "Арсенала".
Фото: ФК "Зенит"