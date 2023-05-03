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Тихонов: за то, что Дуарте сделал в игре с "Краснодаром", надо из команды выгонять. У нас бы по шляпе надавали

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Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов отреагировал на ошибку парагвайского защитника Алексиса Дуарте в эпизоде со вторым голом "Краснодара" (4:3) в домашнем матче РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Разделяю ли я точку зрения Дмитрия Аленичева, предложившего после поражения от "Акрона" собрать всех иностранцев в один чартер и отправить домой? Если брать Мозеса и Промеса – это одно. А если Дуарте – другое. За то, что он сделал в игре с "Краснодаром", когда бежал за игроком и потом остановился… За такие вещи надо из команды выгонять. У нас бы в раздевалке за такие вещи по шляпе надавали.

Тебя покупают за такие деньги, а ты не успеваешь и останавливаешься – и забивают гол. Не думаю, что кто-то слово сказал. В наше бы время надавали бы в раздевалке по морде, так бы просто это не прошло. Тяжело, устал, но ты должен бежать до конца. Сейчас, видимо, это нормально, – приводит слова Тихонова "РБ Спорт".

Защитник "Спартака" Алексис Дуарте допустил потерю мяча на своем поле в домашней встрече с "Краснодаром", но решил не возвращаться на свою половину поля. Эта оплошность привела к второму голу в ворота "Спартака". Несмотря на то, что красно-белые дважды по ходу матча находились в роли отыгрывающихся, им удалось вырвать волевую победу со счетом 4:3. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не стал усаживать 22-летнего парагвайца в запас и выставил в стартовом составе на следующую игру с "Ростовом". Легионер надежно провел игру и даже был включен в символическую сборную по версии WhoScored.

7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" местный "Зенит" примет московский "Спартак" в главном матче грядущего уик-энда. Отметим, что хозяева в случае победы могут досрочно обеспечить себе пятый кряду чемпионский титул в том случае, если накануне "Ростов" не сумеет обыграть "Факел".

За пять туров до конца чемпионата России "Зенит" уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая красно-белых на 12 очков. "Спартак" продолжает борьбу за серебряные медали, отставая от идущего вторым "Ростова" на один балл. ЦСКА дышит в спину команде Гильермо Абаскаля, находясь на расстоянии одного очка.


Спартак Краснодар Дуарте Тихонов
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