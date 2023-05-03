Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Краснодар
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042)
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Вест Хэм1 тайм
П1 1.21X 7.6П2 13.4
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
П1 1.36X 5.2П2 8.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
1 - 1 1 1
Вильярреал2 тайм
П1 6.25X 1.4П2 6
Атлетико
23:00
КадисНе начат
П1 1.27X 6.2П2 11.5
Хетафе
23:00
СельтаНе начат
П1 2.72X 3П2 3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
3 - 2 3 2
СпецияЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
ЛеччеЗавершен
Сампдория
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Салернитана
3 - 3 3 3
ФиорентинаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Сассуоло1 тайм
П1 1.69X 4П2 5
Верона
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
П1 5.65X 3.75П2 1.68
Монца
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
П1 3.65X 3.1П2 2.25
Милан
0 - 0 0 0
Кремонезе1 тайм
П1 1.38X 4.6П2 11

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
П1 2.48X 3.1П2 3.2
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Экс-игрок "Спартака" Павленко – о ретро-матче: для меня большое удовольствие играть с такими мастерами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака" Александр Павленко в разговоре с Rusfootball.info поделился впечатлениями от ретро-матча "Победа" со сталинградским "Динамо".
Фото: РИА Новости
- Для меня это большое удовольствие приезжать и играть с такими мастерами. Все меня понимают, и я всех понимаю. Это тот футбол, в который мне нравится играть. Нужно ли чаще проводить такие матчи? Это к болельщикам. Нравится ли эти им. Если интересно, то, наверное, нужно проводить. Как часто? Это третий вопрос.

Практически все в хорошей форме выглядят, все подтянуты. Единственное, у некоторых есть давние хронические травмы, например у Валерия Кечинова. Вот им было тяжело. При этом все готовы двигаться и играть. Это видно по картинке. Можно выделить Савелича (Виктор Онопко - прим.ред.), все в обороне перекусил. Стиль, игра, понимание партнеров и желание выиграть - это мои личные мысли. Даже на уровне ветеранов никто не дает "слабинки". Все, кто собирается, говорят "Надо выиграть". Это отличает даже не скажу поколения. Это настрой на победу. Его надо переносить, оставлять и молодым в пример показывать.

Анар Ибрагимов, Rusfootball.info


Спартак Павленко Онопко Кечинов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Булыкин: "Краснодар" мог и проиграть эту лотерею. Игроки "Акрона" - молодцы, прыгнули выше головы эксклюзив
Рыков - о формате Кубка России: когда ты играешь и не вылетаешь, значимость матчей низкая эксклюзив
Экс-игрок "Спартака" Павленко – о ретро-матче: для меня большое удовольствие играть с такими мастерами эксклюзив
Во время матча "Краснодар" — "Акрон" на стадионе погас свет
"Краснодар" по пенальти обыграл "Акрон" и вышел во второй этап финала Кубка России, где сыграет с "Уралом" 4
Камано: Галактионов — отличный тренер. Когда он пришел, наше видение футбола поменялось
Павлюченко – о том, как Григорий Иванов спас его от бандитов: если пальцем Ромку троните, я вас уничтожу! 1
"Торино" в гостях обыграл "Сампдорию". Миранчук вышел на поле на 66-й минуте
Голы Паредеса и Влаховича помогли "Ювентусу" обыграть "Лечче" и прервать 5-матчевую безвыигрышную серию
Масалитин: ЦСКА был хорошо настроен. С первых минут москвичи показали "Уралу", кто на поле хозяин
ЦСКА вышел в финал Кубка России, несмотря на обстоятельства. Судья и Мойзес осложнили задачу
Григорий Иванов - о судействе в матче с ЦСКА: может, они думают, что многовато ставить два пенальти хозяевам 6
Пономарев: второй тайм с "Уралом" ЦСКА провел лучше. Видимо, Федотов что-то намотал на башку игрокам в перерыве 2 эксклюзив
Тренер "Урала" Гончаренко – о поражении от ЦСКА: мы все расстроились. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо 1
Тренер "Краснодара" Ивич – о матче с "Акроном": подготовил команду так, чтобы мы победили без пенальти 1