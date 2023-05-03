Экс-игрок "Спартака" Павленко – о ретро-матче: для меня большое удовольствие играть с такими мастерами

Rusfootball.info поделился впечатлениями от ретро-матча "Победа" со сталинградским " Бывший футболист " Спартака " Александр Павленко в разговоре споделился впечатлениями от ретро-матча "Победа" со сталинградским " Динамо ".

Фото: РИА Новости

- Для меня это большое удовольствие приезжать и играть с такими мастерами. Все меня понимают, и я всех понимаю. Это тот футбол, в который мне нравится играть. Нужно ли чаще проводить такие матчи? Это к болельщикам. Нравится ли эти им. Если интересно, то, наверное, нужно проводить. Как часто? Это третий вопрос.



Практически все в хорошей форме выглядят, все подтянуты. Единственное, у некоторых есть давние хронические травмы, например у Валерия Кечинова. Вот им было тяжело. При этом все готовы двигаться и играть. Это видно по картинке. Можно выделить Савелича (Виктор Онопко - прим.ред.), все в обороне перекусил. Стиль, игра, понимание партнеров и желание выиграть - это мои личные мысли. Даже на уровне ветеранов никто не дает "слабинки". Все, кто собирается, говорят "Надо выиграть". Это отличает даже не скажу поколения. Это настрой на победу. Его надо переносить, оставлять и молодым в пример показывать.



Анар Ибрагимов, Rusfootball.info