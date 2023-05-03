- На самом деле у "Акрона" много пенальтистов, у них был долгий кубковый путь. Они уже играли в серии пенальти, запомнить всех невозможно было. Я знал, куда бьют два-три основных игрока, но их заменили. Так что наугад прыгал, и вроде как получилось. С Песеговым сейв? Гадание, всё гадание. Говорят же, что удача полная, значит, удача, - приводит комментарий Сафонова "Матч ТВ".
"Краснодар" оказался сильнее "Акрона" в послематчевой серии 11-метровых. Голкипер южан Матвей Сафонов сумел отразить два удара от игроков тольяттинцев. Примечательно, что на предыдущий стадии "быки" также обыграли своего соперника в серии пенальти. Тогда "Краснодар" оказался сильнее" Крыльев Советов" (2:2, 3-0), а Сафонов взял удар от голландца Глена Бейла. Дружине Владимира Ивича до заветного трофея осталось выиграть всего две игры. Следующим соперником краснодарского коллектива станет "Урал" из Екатеринбурга, который сегодня проиграл ЦСКА (1:2) и выбыл в нижнюю сетку. В случае победы на екатеринбуржцами "Краснодар" выйдет в главный матч Кубка. Соперником победителя финального противостояния нижней сетки станет ЦСКА Владимира Федотова.
Сафонов: я знал, куда бьют два-три основных игрока "Акрона", но их заменили. Так что наугад прыгал
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу серии пенальти в поединке с "Акроном" (0:0, 4-2 пен.) в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"