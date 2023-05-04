- Просто не уснуть очень важно, когда смотришь игру со стороны, надо подсказывать. Как не заснуть, когда даже свет выключили? Тем более. Я уже думал спать лечь, но быстро свет включили. Это прекрасно.
В концовке основного времени матча с "Акроном" на стадионе в Краснодаре погас свет. Отключение электроэнергии было недолгим, однако помешало тольяттинцам разыграть штрафной удар. Главный судья встречи не позволил переиграть стандарт. Основное время закончилось вничью 0:0. В серии пенальти Сафонов принес победу "Краснодару", отбив два 11-метровых удара игроков "Акрона".
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Краснодара" Сафонов: во время матча с "Акроном" думал уже спать лечь, но быстро свет включили. Это прекрасно
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов пошутил, что думал уснуть во время матча с "Акроном" в Кубке России (0:0, 4:2 пен.).
Фото: Чемпионат.com