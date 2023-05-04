- Я рад, что команда приблизилась к трофею впервые за долгое время. Конечно, надеюсь, что ребята сделают и этот последний шаг. К сожалению, не смогу приехать на стадион, но как всегда буду болеть за команду.
ЦСКА смог выйти в суперфинал турнира, обыграв в финале Пути РПЛ "Урал" по сумме двух матчей. Примечательно, что в решающей игре армейцы могут вновь сыграть с екатеринбургской командой, если та окажется сильнее "Краснодара" в матче второго этапа финала Пути регионов. Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России в 2013 году. А последний титул в России у армейцев был в 2018 году, тогда ЦСКА выиграл Суперкубок.
Источник: "Чемпионат"
Тошич: надеюсь, ЦСКА сделает последний шаг к победе в Кубке России
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился эмоциями от выхода армейцев в суперфинал Кубка России в текущем сезоне.
Фото: "СЭ"