Как утверждает источник, арендное соглашение предусматривало пункт о возможном выкупе прав на 22-летнего футболиста у "железнодорожников" за установленную сумму не позднее 1 мая текущего года. Однако "Ростов" не воспользовался опцией. Отмечается, что Сильянов желает вернуться в "Локомотив" и постараться пробиться в основной состав красно-зеленых в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне уроженец Москвы прочно закрепился в "основе" "Ростова", за который провел 32 игры и записал на свой счет 2 забитых мяча при единственном голевом пасе. Во время мартовского международного окна Сильянов дебютировал в составе национальной команды России, приняв участие в обеих контрольных встречах со сборными Ирана (1:1) в Тегеране и Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Ростов" не стал выкупать защитника сборной России Сильянова у "Локомотива"
"Ростов" не активировал опцию выкупа защитника Александра Сильянова у "Локомотива".
Фото: ФК "Ростов"