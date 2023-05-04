Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен
Севилья
3 - 2 3 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
2 - 0 2 0
Болонья2 тайм
Удинезе
1 - 1 1 1
Наполи2 тайм

Аршавин: "Зенит" должен побеждать "Спартак" со счетом 3:1

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от поединка 26-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
- "Спартак" начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады. Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате. Что касается прогноза на матч, "Зенит" должен побеждать "Спартак" со счетом 3:1, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

"Зенит" и "Спартак" сразятся в рамках 26-го тура российского первенства. Если в субботу "Ростов" не сумеет обыграть "Факел" Вадима Евсеева, то для петербуржцев игра с москвичами может стать чемпионской. Для этого дружине Сергея Семака нужно обыграть московский коллектив. "Зенит" и Спартак" встретятся между собой уже 5-й раз в этом сезоне. Команды открыли сезоне матчем за Суперкубок. "Зенит" не испытал особых проблем со столичной командой, отправив в их ворота четыре мяча. В РПЛ также сильнее был "Зенит" (2:1). Зато "Спартаку" удалось взять реванш в Кубке. На своей домашней арене команда Гильермо Абаскаля разгромила "Зенит" со счетом 3:0. Еще один кубковый матч закончился победой "Зенита" в серии пенальти (0:0, 4-2) и массовой дракой. "Спартак" одержал всего 3 победы в 8 весенних туров РПЛ. У "Зенита" 6 побед за тот же отрезок.


Аршавин Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Капелло: Головин вполне готов к переходу в топ-клуб
"Бавария" откажется от трансфера Осимхена из-за его высокой цены
Аршавин: "Зенит" должен побеждать "Спартак" со счетом 3:1 1
"Жирона" обыграла "Мальорку", одержав третью победу подряд в Ла Лиге
"Севилья" вырвала победу у "Эспаньола" благодаря голу на 88-й минуте
"Краснодар" обратился в ЭСК РФС по итогам матча со "Спартаком" 1
Веретенников: не поздравлю Малкома с рекордом. Я его даже не знаю 4
Хиддинк: Семак способен повторить мой результат со сборной России 1
Reuters: "Аль-Хиляль" направил Месси официальное предложение
Александр Соболев - лучший игрок "Спартака" в апреле 1
Агент: Барриос перейдет в "Бешикташ"? Такой трансфер маловероятен
"СЭ": глава департамента судейства Каманцев провел встречу с "Ростовом" 4
Камано: хочу выиграть титул перед уходом из "Локомотива"
Хавбек "Ростова" Тугарев: нужно изо всех сил стараться конкурировать с "Зенитом"
Агент: Мантуан очень хочет остаться в "Зените"