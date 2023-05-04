- "Спартак" начал весну хорошо, потом залихорадило и начались такие перепады. Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате. Что касается прогноза на матч, "Зенит" должен побеждать "Спартак" со счетом 3:1, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
"Зенит" и "Спартак" сразятся в рамках 26-го тура российского первенства. Если в субботу "Ростов" не сумеет обыграть "Факел" Вадима Евсеева, то для петербуржцев игра с москвичами может стать чемпионской. Для этого дружине Сергея Семака нужно обыграть московский коллектив. "Зенит" и Спартак" встретятся между собой уже 5-й раз в этом сезоне. Команды открыли сезоне матчем за Суперкубок. "Зенит" не испытал особых проблем со столичной командой, отправив в их ворота четыре мяча. В РПЛ также сильнее был "Зенит" (2:1). Зато "Спартаку" удалось взять реванш в Кубке. На своей домашней арене команда Гильермо Абаскаля разгромила "Зенит" со счетом 3:0. Еще один кубковый матч закончился победой "Зенита" в серии пенальти (0:0, 4-2) и массовой дракой. "Спартак" одержал всего 3 победы в 8 весенних туров РПЛ. У "Зенита" 6 побед за тот же отрезок.
Аршавин: "Зенит" должен побеждать "Спартак" со счетом 3:1
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от поединка 26-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"