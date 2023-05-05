- Самым сложным в чемпионате России для меня всегда был Юрий Жирков. Он выполнял большие объемы работ, бороздил бровку. Он сложный оппонент, плюс качества очень хорошие.
Жирков, имеющий опыт игры в Англии за лондонский "Челси", в России выступал за ЦСКА, "Анжи", "Динамо", "Зенит" и "Химки". Бывший игрок сборной России объявил о завершении профессиональной игровой карьеры только в этом году в возрасте 39 лет. Бояринцев и Жирков никогда не играли в одной команде на клубном уровне. Экс-полузащитник играл за "Носту", "Рубин", "Спартак", "Шинник", "Сатурн" и другие команды.
Источник: "Матч ТВ"
Бояринцев: самым сложным соперником в чемпионате России для меня всегда был Юрий Жирков
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев заявил, что Юрий Жирков был для него самым сложным соперником в чемпионате России.
Фото: ФК "Химки"