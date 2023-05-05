- Впервые слышу информацию о Кержакове, так что я ошарашен. В большей степени решение по тренеру зависит от Желько Бувача. Думаю, он отдаст предпочтение иностранцам. У Кержакова есть положительный опыт работы в "Нижнем Новгороде", но на Кипре он просто провалился, и это не идет ему в копилку.
В прошлом сезоне Кержаков работал в "Пари НН" и смог сохранить нижегородский клуб в РПЛ, избежав стыковых матчей за право игры в высшем дивизионе чемпионата России. После окончания сезона специалист покинул клуб. В 2023 году Кержаков поработал в кипрской "Кармиотиссе", однако покинул команду спустя всего несколько месяцев после назначения. Тренер аргументировал свое решение уйти непрофессиональной средой. В СМИ появилась информация, что Кержаков - один из претендентов на пост главного тренера "Динамо".
Источник: "Евро-Футбол"
Петрушин: Кержаков в "Динамо"? Думаю, там предпочтут назначить иностранца
Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Петрушин оценил идею назначить на пост наставника бело-голубых Александра Кержакова.
Фото: "СЭ"