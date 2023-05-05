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Петрушин: Кержаков в "Динамо"? Думаю, там предпочтут назначить иностранца

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Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Петрушин оценил идею назначить на пост наставника бело-голубых Александра Кержакова.
Фото: "СЭ"
- Впервые слышу информацию о Кержакове, так что я ошарашен. В большей степени решение по тренеру зависит от Желько Бувача. Думаю, он отдаст предпочтение иностранцам. У Кержакова есть положительный опыт работы в "Нижнем Новгороде", но на Кипре он просто провалился, и это не идет ему в копилку.

В прошлом сезоне Кержаков работал в "Пари НН" и смог сохранить нижегородский клуб в РПЛ, избежав стыковых матчей за право игры в высшем дивизионе чемпионата России. После окончания сезона специалист покинул клуб. В 2023 году Кержаков поработал в кипрской "Кармиотиссе", однако покинул команду спустя всего несколько месяцев после назначения. Тренер аргументировал свое решение уйти непрофессиональной средой. В СМИ появилась информация, что Кержаков - один из претендентов на пост главного тренера "Динамо".

Источник: "Евро-Футбол"


Петрушин Динамо Кержаков А
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