– Я видел реакцию Валеры, но на месте Левникова я закрыл бы на это глаза. На месте арбитра я бы вошел в положение тренера, думаю, что Кирилл поступил чересчур жестко. Надо было просто послушать и разойтись. На мой взгляд, можно было потушить огонь, – приводит слова Аленичева "Матч ТВ".
В минувший уик-энд главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в выездном матче 25-го тура РПЛ против московского "Спартака" (1:1) был удален с поля по завершении игры. Наставник желто-синих после финального свистка вышел на поле и обратился с вопросами по судейским решениям на последних минутах к главному рефери Кириллу Левникову, после чего сразу же был получил прямую красную карточку. До этого по ходу игры Карпину предъявлялась желтая карточка за несогласие с решением арбитра.
По итогам рассмотрения инцидента КДК РФС Карпин пропустит ближайший матч своей команды с воронежским "Факелом" и заплатит штраф в размере 90 тыс рублей.
Аленичев – об удалении Карпина: судья Левников поступил чересчур жестко. Надо было просто послушать и разойтись
Экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев отреагировал на решение судьи Кирилла Левникова показать красную карточку главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину после финального свистка матча 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"