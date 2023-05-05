Денисов: к чему соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер

– Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно – сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает.
В последние годы я погрузился в детский футбол. Видя, во что вкладывается Галицкий, проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол. К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций?
В нынешней ситуации тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер. Ну и может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так, – приводит слова Денисова "СЭ".
Лидером чемпионата России за 5 туров до конца сезона является "Зенит", финансовую поддержку которому оказывает "Газпром". "Спартак", спонсором которого является "Лукойл", отстает от красно-белых на 12 очков. В предыдущем матче в Самаре, который завершился разгромной победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 5:1, в стартовом составе гостей на поле появилось шесть легионеров. В основе "Спартака" на домашнюю игру с "Ростовом" (1:1) вышли четыре иностранных футболиста. "Ростов", занимающий вторую строчку в таблице РПЛ, старается минимизировать число легионеров.
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч предстоящего тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". По его итогам хозяева могут досрочно гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. Это станет возможным в том случае, если в субботу "Ростов" в родных стенах не сумеет переиграть "Факел" из Воронежа. Тогда победа над "Спартаком" сделает команду Сергея Семака недосягаемой для конкурентов.
В настоящее время "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Ростов" на 11 очков и "Спартак" на 12 баллов. ЦСКА, идущий на четвертом месте, находится на минимальной дистанции от тройки лидеров.
Денисов: к чему соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Игорь Денисов выступил против приглашения легионеров в клубы РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"