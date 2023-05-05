- В случае потери очков "Ростовом" в субботнем матче, "Зенит" уже точно чемпион. Если так и сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор. Не важно, что "Спартак" и "Зенит" заклятые соперники, в футболе главное — уважение, - приводит мнение Озбилиза Sport24.
Отметим, что 33-летний атакующий хавбек Арас Озбилиз пополнил состав "Спартака" летом 2013 года. Армянский футболист сыграл в спартаковской футболке 40 игр. В них он сумел забить 5 голов. Также к забитым мячам Арас приплюсовал еще столько же голевых пасов. В 2016 году Озбилиз покинул стал столичного коллектива.
"Спартак" после 25 туров национального чемпионата располагается на 3-й строчке, отставая от идущего выше "Ростова" на 1 турнирный балл. В 26 туре дружина Гильермо Абаскаля приедет в гости к "Зениту", который лидирует в таблице. При определенных раскладах эта игра может стать чемпионской для петербуржского коллектива. Для этого клубу с берегов Невы нужно набирать 3 очка в игре с москвичами. А "Ростов" должен потерять очки с "Факелом" Вадима Евсеева.
Озбилиз: "Спартак" должен сделать "Зениту" чемпионский коридор, не важно, что они заклятые соперники
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