- Игра всё покажет, психологически ребята выглядят хорошо, а физически — сложно что?то исправить за четыре тренировки, но мы двигаемся в этом направлении. Как видно от игры к игре, команда очень прибавляет, ребята понимают, о чём просят. Соперник уж дюже сердитый. Мы получили цифры игры "Динамо" с "Зенитом", прям страшно стало, но будем искать выходы. Уверен, ребята на поле что?то придумают, - приводит комментарий Талалаева "Матч ТВ".
В эти минуты "Химки" и "Динамо" выясняют кто сильнее в рамках 26-го тура чемпионата России. Дружина Славиши Йокановича проиграла 2 последних матча. Сначала динамовцы в гостях уступили "Зениту" из Санкт-Петербургу (3:1), а затем на своей домашней арене москвичи уступили воронежскому "Факелу" (0:2). "Химки" Андрея Талалаева в прошлом туре разгромно проиграли столичному "Локомотиву" (1:5). Положение химчан не может радовать их болельщиков. Подмосковный коллектив располагается в зоне прямого вылета, занимая 15-ю позицию. Для спасения "Химкам" необходимо отыграть 4-очковый гандикап от "Факела", идущего на 14-й строчке. "Динамо" пытается попасть в медали. Сейчас москвичи занимают 7-е место и отстают от "Спартака", который идет на 3-й позиции, на 10 турнирных баллов.
Талалаев - о матче с "Динамо": соперник дюже сердитый. Мы получили цифры игры с "Зенитом", прям страшно стало
Наставник "Химок" Андрей Талалаев поделился ожиданиями от поединка 26-го тура РПЛ против столичного "Динамо".
Фото: РИА Новости