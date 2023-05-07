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Дуглас Сантос: учитывая уровень, который показывает Малком, его переход в топ-чемпионат кажется чем-то неизбежным

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Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался по поводу своего одноклубника Малкома и его будущего.
Фото: ФК "Зенит"
- Учитывая уровень, который показывает Малком, его переход в топ-чемпионат кажется чем-то неизбежным. Слава богу, что он настроен максимально качественно доиграть концовку этого сезона и помочь команде завоевать вторую звезду. Ну, а что нас ждет впереди — известно только богу, - приводит мнение Сантоса "Матч ТВ".

В этом сезоне Малком является одним из лучших футболистов в РПЛ. За 25 игр бразилец с российским паспортом наколотил 22 гола. Зенитовец близок к рекорду экс-бомбардира "Ротора" Олега Веретенникова (25 голов в 1995 году). Еще в активе Малкома 9 ассистов. Примечательно, что минувшей зимой приобрести Малкома хотел действующий чемпион Франции "ПСЖ". Но предложенный вариант сделки не устроил боссов "Зенита". При этом на протяжении всего весеннего отрезка сезона различные СМИ сообщают о том, что в услугах футболиста заинтересованы различные европейские клубы. Сам Малком также заявлял о желании играть в более сильной лиге. Недавно появилась информация о том, что английский "Арсенал" рассматривает возможность приглашения бразильца в команду.


Дуглас Сантос Малком Зенит
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