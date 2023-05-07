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Ивич – о волевой победе над "Крыльями": тяжело проводить 3-й матч за неделю. У нас нет ряда игроков, ротация ограничена

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич объяснил волевую победу над "Крыльями Советов" (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
– Согласен, что нам было непросто забить команде, которая очень организованно играла за линией мяча. С начала матча каждый футболист "Крыльев" находился за линией мяча. Мы пытались сломать их линии, но после пропущенного гола стали действовать активнее. Оказавшись в большинстве после удаления в составе гостей, мы начали создавать моменты и забили. Но тяжело проводить третий матч за неделю. У нас нет ряда игроков, поэтому ротация ограничена. С этим связаны непростые матчи, – заявил Ивич в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

7 мая "Краснодар" на своем поле в большинстве дожал в концовке встречи 26-го тура РПЛ "Крылья Советов" (2:1). Встреча 26-го тура РПЛ "Краснодар" - "Крылья Советов" началась с гола гостей. На 16-й минуте отличился аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре. Ассистентом выступил Владимир Писарский.

Однако форвард волжан был удален спустя 15 минут за вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Хозяева сумели отыграться еще в первом тайме усилиями защитника Сергея Волкова. В самой концовке краснодарцы вырвали победу. Передачу Волкова замкнул форвард Джон Кордоба, принеся таким образом своей команде 3 очка.


Крылья Советов Краснодар Ивич
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