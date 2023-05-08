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СочиЗавершен

Стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги состоятся 6 и 9 июня

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Стали известны даты проведения стыковых игр за право выступить в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2023/24.
Фото: ФК "Алания"
В них примут участие 13-я и 14-я команды РПЛ и третья и четвертая команды Первой лиги. Как утверждает источник, игры пройдут в первой декаде июня. Первые матчи запланированы на 6 июня, ответные состоятся 9 июня.

Если бы соревнования завершились на текущую дату, то пары в "стыках" были бы сформированы следующим образом:

"Факел" (Воронеж) - "Енисей" (Красноярский край).
"Пари Нижний Новгород" - "Алания" (Владикавказ).

Победители двухматчевых противостояний получат право в следующем сезоне выступить в элитном дивизионе. Проигравшие будут играть в Первой лиге.

Источник: "Матч ТВ"


Первая лига ФНЛ
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