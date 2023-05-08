В преддверии встречи с "Зенитом" в рамках 26-го тура чемпионата России Орлов заявил, что Зобнину не место в стартовом составе "Спартака".
– Он просто меня не любит. Хотя я не знаю, что я ему сделал (смеется). Он всегда жестко по мне проходится, я уже привык. Реагирую спокойно. Его мнение для меня ничего не значит, – признался Зобнин в интервью Telegram-каналу "Футбольный Биги".
Накануне "Спартак" в компенсированное время упустил ничью в выездной встрече с "Зенитом" (2:3) на стадионе "Газпром Арена". Следует отметить, что команда Гильермо Абаскаля начиная с 76-й минуты играла вдесятером вследствие удаления за прямую красную карточку защитника из Парагвая Алексиса Дуарте. Несмотря на численное превосходство соперников, красно-белым удалось сравнять счет незадолго до финального свистка. Пенальти реализовал нападающий Квинси Промес. Однако на 91-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев принес победу и вместе с ней чемпионский титул подопечным Сергея Семака. Это уже пятый подряд комплект "золотых" наград для "Зенита" в РПЛ.
Зобнин: комментатор Орлов просто меня не любит, хотя не знаю, что я ему сделал. Его мнение для меня ничего не значит
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился своим отношением к критике со стороны футбольного комментатора Геннадия Орлова.
Фото: "Матч ТВ"