- Российское гражданство? Не знаю, когда всё будет готово. Я отдал все нужные документы для получения российского гражданства. Теперь просто жду, - цитирует Нобоа "Чемпионат".
Ранее в СМИ активно обсуждалась информацию о том, что эквадорский футболист намерен получить паспорт гражданина Российской Федерации, но пресс-служба "Сочи" всячески опровергала данную информацию.
Нобоа почти непрерывно выступает на отечественных полях с 2007 года (в 2015 году южноамериканец провел небольшой отрезок сезона в составе греческого ПАОКа). За этот период времени 38-летний полузащитник успел поиграть за следующие российские команды: казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит" и "Сочи". В составе южан Кристиан оказался в 2019 году. В нынешнем сезоне за действующих вице-чемпионов Российской премьер-лиги эквадорец провел 24 матча, в которых он сумел забить 23 мяча и оформить 2 голевые передачи. В сегодняшней игре против "Локомотива", которая закрывала программу 26 тура РПЛ, Нобоа не смог реализовать 11-метровый удар на 82-й минуте.
Нобоа: я отдал все нужные документы для получения паспорта РФ. Теперь просто жду
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа после поражения от "Локомотива" в 26 туре РПЛ (0:3) рассказал о процессе получения российского гражданства.
Фото: ФК "Сочи"